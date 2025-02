A Federação Catarinense de Futebol (FCF) confirmou, nesta segunda-feira, 24, datas e horários das quartas de final do Campeonato Catarinense. O Brusque recebe a Chapecoense com apito inicial às 18h30 deste sábado, 1º

O confronto é disputado em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer enfrentará Criciúma ou Joinville nas semifinais.

Brusque e Chapecoense se enfrentaram no Augusto Bauer pela terceira rodada, em 22 de janeiro, e o placar foi 2 a 1 para os visitantes. Mário Sérgio abriu o placar, Diego Mathias empatou em cobrança de falta e Rafael Carvalheira fez o segundo gol da Chape.

Quartas de final

Sábado, 01/03

16h30 – Avaí x Figueirense

Ressacada

18h30 – Brusque x Chapecoense

Augusto Bauer

Domingo, 02/03

18h – Santa Catarina x Marcílio Dias

Alfredo João Krieck

19h – Criciúma x Joinville

Heriberto Hülse

Controvérsia

Por outro lado, o Barra tenta a anulação de sua partida contra o Caravaggio, neste sábado, 22, pela 11ª rodada. No último lance do jogo, Natan marcou um gol para o Barra, e a vitória por 1 a 0 garantiria o Pescador nas quartas de final. O árbitro Braulio da Silva Machado validou o gol e encerrou a partida a seguir.

Instantes depois, com o jogo já terminado, anulou o gol, homologando o placar de 0 a 0. O Joinville foi o principal beneficiado com o resultado, chegando à próxima fase do campeonato.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 24, o diretor do Departamento de Arbitragem da FCF, Kleber Lúcio Gil, entendeu como correta a anulação do gol, mas havendo um erro de gesto do árbitro.

