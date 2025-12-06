O primeiro fim de semana de dezembro deve manter um cenário de estabilidade climática em Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo as mais diversas atividades ao ar livre.

De acordo com o boletim do meteorologista Leandro Puchalski, o sol tende a aparecer e até predominar, tanto neste sábado, 6, quanto no domingo, 7.

Mudanças em Brusque

No entanto, à medida que a previsão avança para a próxima semana, o comportamento do tempo começa a indicar mudanças mais significativas.

A segunda-feira, 8, ainda promete registrar tempo seco em toda a região, mas a aproximação de uma frente fria já desponta nas projeções do especialista e indica alterar o padrão atmosférico.

Diante disso, o profissional não descarta o retorno da chuva ainda na noite desse dia.

Brusque na terça-feira

Essa alteração se intensifica na terça-feira, 9, quando o sistema frontal deve atuar com maior influência sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo a análise técnica de Puchalski, as projeções sinalizam precipitações expressivas e não afastam o risco de temporais, incluindo a possibilidade de granizo.

Diante desse cenário à vista, as atividades ao ar livre tendem a ser comprometidas ao longo da terça-feira, já que a frente fria deve atuar de forma abrangente na região.

Brusque e as temperaturas

Em relação às temperaturas, o fim de semana mantém um padrão típico de início de verão. As máximas devem ultrapassar a marca dos 30°C em Brusque e municípios vizinhos, embora sem tendência de extremos.

Os modelos meteorológicos consultados pelo especialista sinalizam variação entre 30 e 33°C, configurando um quadro de calor dentro da normalidade para o período.

Monitoramento constante

Puchalski reforça que as projeções podem ser ajustadas conforme novos dados são incorporados aos modelos.

Além disso, o especialista destaca que o monitoramento segue contínuo para garantir informações atualizadas à população.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

