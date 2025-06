De diversas regiões, visitantes acampam na 31ª Fenajeep, em Brusque

Visitantes de diversos lugares do país acompanham a 31ª Festa Nacional do Jeep, que acontece em Brusque, até este domingo, 22. O jornal O Município conversou com os turistas para saber como os campistas estão se mantendo no local de acampamento do festival.

Fernanda Rezini, responsável pelo acampamento da Fenajeep, explica que a principal alteração está no local do camping, que agora fica no terreno do outro lado do espaço da festa.

“Antes era um terreno da frente, agora a gente colocou no terreno de trás, justamente porque já é o terreno que o CTG usa para acampar, então a estrutura já tem uma instalação de energia, de água”.

Há espaço para 158 lotes na área, de acordo com a organização, não estão todos lotados, mas já estão bem cheios. Esse camping é reservado aos turistas, os pilotos ficam em outro espaço, dentro dos portões do evento.

“Teve gente que chegou na semana passada e ficou esperando a gente terminar a estrutura. Mas o camping abriu oficialmente quarta-feira de manhã. Daí a gente já tinha já uma turma chegando”.

“Acontece às vezes de vir mais gente que é amigo do piloto e acampar aqui, às vezes até passa o dia lá com eles, mas os pilotos não ficam aqui. O pessoal pegou um pouco de lama aí, no acampamento, mas faz parte, é acampamento ‘off-road’ Como se diz”, brincou Fernanda, ao final.

Para os campistas, há um prédio com banheiros onde as pessoas podem tomar banho. Houve elogio para a estrutura, principalmente por conta da água quente.

Campistas

Eduardo Floriano, 17 anos, de Timbó, veio com um grupo de amigos da região do Alto Vale. O grupo com mais de sete amigos tem em média 17 anos, com apenas um de 18. Ele conta que chegaram em Brusque às 9h30, de quinta-feira, 19. Os jovens aproveitaram o recesso escolar para comparecer ao evento.

As atividades de limpeza e cozinha são todas divididas para não ter discussões. Os dormitórios ficam em barracas erguidas pelos jovens.

Esta é a primeira vez que os meninos realizam uma viagem em grupo. “Isso é incrível, ótimo. Com certeza a gente vai fazer mais”, diz. E menciona que parte do grupo deve voltar para casa no sábado, enquanto outros voltam no último dia do festival.

José Martins Filho, de 67 anos, vem de Sumaré, em São Paulo. Esta é a primeira vez que visita a Fenajeep. Ele está em um grupo com oito adultos e uma criança, que já visitaram o evento.

Parte dos visitantes ficam em um motorhome e outros em uma barraca de teto. O campista está dormindo em uma barraca coberta por uma tenda junto com a esposa.

Como ponto negativo, José mencionou o chão do camping, “ainda está meio bruto. Mas do contrário, está tudo bem. A feira está muito bem montada”. Outro apontamento feito foi o tamanho e quantidade dos banheiros.

Sidony Schroder Piva, de 51 anos, veio acampar com a família na Fenajeep. O grupo composto por onze pessoas vem de Curitiba, no Paraná. Eles vieram com dois trailers pequenos alugados. Parte da família divide os trailers, enquanto os demais dormem em barracas cobertas por uma tenda.

Eles chegaram em Brusque na quinta-feira, 19. Sidony, que já acampou em outras edições, comentou sobre a modificação do espaço destinado ao camping e apenas apontou problemas com a rede elétrica. “Aqui o que nós não gostamos até agora foi a rede elétrica, que a energia vem muito fraca, as geladeiras daí não conseguem funcionar direito. Mas no mais eu acho que não tem nada que desagrade Mas eu imagino aqui porque é novo Então eles têm a melhorar também essa estrutura de energia”.

Sidony explica que o marido sempre foi envolvido com veículos do estilo jipe, o que passou a envolver ela também. “A gente fazia desafios juntos, junto com as meninas [filhas] também, elas amam, então a gente tá aqui hoje mais por elas, para manter o convívio junto.

Ela menciona que todo o planejamento da viagem é feito pela filha. “Ela quem vai atrás dos trailers, procura e aluga”.

Os trailer em que os campistas ficam são pequenos. Um dos que a família alugou conta com três espaços para colchões e até ar condicionado e televisão. O outro, capacidade para até quatro pessoas. Os dois trailers contam banheiros com chuveiro.

Já o grupo de Jean Grolli, de 40 anos, saiu de Soledade, no Rio Grande do Sul, para visitar a Fenajeep. Os campistas saíram de sua cidade na quarta-feira, às 19h, e chegaram em Brusque às 6h30 de quinta-feira. Esta é a primeira vez que Jean participa e acampa no festival.

“Mas lá na minha cidade já veio gente, já participou das provas, já até foram campeões na Fenajeep. Então, Soledade, todo ano tem algum representante, mas acampando aqui mesmo é a primeira vez que a gente vem.

O visitante destacou que o evento por completo está muito bom, tanto as corridas e desafios, assim como o salão Off-Road.

Acompanhados de um caminhão e barracas, os campistas vieram preparados para aproveitar o evento. Estruturas do caminhão foram retiradas para servir de camas e o baú usado para abrigar uma das barracas.

“Trouxemos o caminhão ali de apoio, que trouxe toda a estrutura de gazebo, geladeira, cerveja, churrasqueira, fogão e tudo. E daí os demais ali que nem eu e a turma, estão em barracas. A gente veio também com o jipe. Então viemos com uma turma bem grande e bem estruturada”.

Ingressos

Os ingressos para a 31ª Fenajeep estão à venda na plataforma One Ticket. O valor do ingresso individual por dia é de R$ 50 na sexta-feira e domingo, e no sábado R$ 60. Já o passaporte para todos os dias tem o valor de R$120. É importante lembrar que os valores variam conforme o lote.

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos e estudantes com apresentação da carteirinha pagam meia-entrada.

Programação

Sexta-feira, 20 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

14h — Início do Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 21 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

8h – Saída do Passeio Radical

8h30 — Saída do Passeio Expedition

9h – Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 22 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

14h30 — Início das finais indoor

15h — Encerramento do Desafio Fenajeep

17h – Encerramento do Salão Off-Road

17h — Arriamento da bandeira

17h30 — Premiação das categorias

18h — Encerramento da 31ª Fenajeep

