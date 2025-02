A região de Brusque inicia fevereiro com boas novidades para os entusiastas das altas temperaturas, por conta das previsões meteorológicas, indicando um aumento gradativo do calor.

Especialmente entre terça-feira, 3, e quinta-feira, 5, são projetados picos em torno de 35°C, podendo até superar essa marca.

No entanto, antes disso, este primeiro fim de semana do novo mês promete manter o clima abafado, porém, com temperaturas sinalizando não exceder de forma representativa a marca dos 30°C.

Boletim sobre o calor à vista

O meteorologista Leandro Puchalski forneceu um boletim detalhado sobre o tema.

Informações complementares e esclarecedoras estão disponíveis na nota emitida pelo profissional, exposta logo após a foto.

Aumento do calor à vista

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim destacando a elevação progressiva das temperaturas neste começo de fevereiro, previstas para Brusque e região na próxima semana, especialmente entre terça e quinta-feira.

Durante esse período, os modelos meteorológicos indicam máximas na faixa de 32 a 33°C, com possibilidade de ultrapassar os 35°C, reforçando a característica de verão.

Ao mesmo tempo, há risco de pancadas localizadas de chuva, normalmente concentradas a partir da tarde em direção à noite, sujeitas a afetar algumas áreas de forma mais intensa.

Esse cenário meteorológico, típico de verão, tende a marcar os primeiros dias do novo mês em todo o Vale do Itajaí Mirim.

Calor moderado

No primeiro fim de semana do mês, a tendência observada nos últimos dias de janeiro se mantém em Brusque e região.

Tanto neste sábado quanto no domingo, os moradores devem se preparar para eventuais pancadas de chuva a partir do período vespertino, num ambiente de clima abafado.

As temperaturas, embora possam ultrapassar os 30°C em determinados pontos, indicam, por ora, que não atingirão picos extremos, configurando um desconforto térmico moderado.

Assim, recomenda-se que atividades ao ar livre sejam programadas para o início do dia ou o começo do período da tarde, evitando, na medida do possível, o período mais instável.

Monitoramento

Cabe lembrar que as previsões climáticas estão sujeitas a alterações, conforme novas informações forem então incorporadas aos modelos de análise.

Seguiremos, pois, monitorando a situação e atualizando o público com dados relevantes, a fim de garantir a melhor preparação para as condições esperadas.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 7

