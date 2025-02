De olho na Alesc em 2026, João Martins nega que há conversas para se filiar ao partido Novo

O empresário João Martins (PSD) negou que há conversas para se filiar ao partido Novo para concorrer a deputado estadual em 2026. A manifestação é em resposta à coluna divulgada nesta quinta-feira, 20, no jornal O Município, em que fontes relatam a possibilidade de João migrar do PSD para o Novo, com apoio do vereador Rick Zanata (Novo).

“É um partido que admiro, respeito, tenho simpatia e reconhecimento pelo bom trabalho que os vereadores Rick e Felipe Hort prestam à nossa sociedade. Porém, em nenhum momento houve qualquer conversa nesse sentido comigo e com a sigla partidária”, disse João em manifestação ao jornal O Município.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: