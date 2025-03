Adversários do Brusque na Série C mostram força na Copa do Brasil

Estamos a um mês do início da Série C, e já dá para observar quem já está bem preparado, ou bem encaminhado para as 19 rodadas da primeira fase. Nesta semana, só para dar exemplos, o Náutico eliminou o Vitória da Copa do Brasil jogando fora de casa e o Confiança, do técnico Waguinho Dias, teve o confronto na mão contra o Ceará no Castelão, mas acabou entregando a paçoca nos pênaltis. Claramente, estão na frente do Brusque na preparação. Até o Figueirense já trouxe reforços interessantes, como o atacante Felipe Augusto, ex-Operário.

Por aqui, segue a preocupação. A janela de transferências fecha em 11 de abril, e, até agora, mais se ouve em saída do que em chegada. A diretoria da SAF, enrolada em problemas com os atrasos salariais, acordos não cumpridos e uma crescente de ações na Justiça contra o clube, tem um mês para montar um time competitivo. Diante do cenário que a gente está vendo, e sendo bem realista, é bem difícil acreditar que, do dia para a noite, chegue por aqui um time em condições de fazer o Brusque brigar pelo acesso.

Seguimos acompanhando os próximos capítulos. A cada dia, temos acesso a novas informações, e todas ruins. O técnico Filipe Gouveia disse depois da vitória sobre o Olaria que teve conversas e que continuará por aqui. Resta saber se vão dar um bom plantel para ele, que fez reclamações no Campeonato Catarinense.

Dessa vez, não me arrisco em falar em qualquer tipo de chance grande de classificar. E que o pior não aconteça.

Final

Avaí e Chapecoense começam, a partir de amanhã, a decidir o título do campeonato catarinense. O Leão da Ilha tem a vantagem de fazer a finalíssima em casa e jogar por dois resultados iguais. Por causa desse cenário, penso que o Avaí é favorito, por ter uma defesa mais consistente e por considerar o ataque do Verdão do Oeste é dependente demais do atacante Mário Sérgio. Para mim, a chance do confronto é 70-30 para que o troféu fique em Florianópolis

Amador

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Brusque vai começar no dia 26 de abril com oito equipes já confirmadas, com a possibilidade de ter mais gente entrando. O torneio dessa temporada terá algumas mudanças, promete ter uma arbitragem melhor e boa premiação.

Sesi

Agora que o Brusque virou SAF e, na prática, a Prefeitura de Brusque não tem mais o compromisso de comprar a área do Sesi para levantar um estádio, apareceu uma outra alternativa que vem sendo estudada pela administração: a ideia é alugar a estrutura do centro esportivo na rodovia Antônio Heil para que a FME possa fazer um grande centro de treinamento, contando com mais um ginásio, salas para modalidades e a pista de atletismo. Como a cidade tem como foco sediar os JASC em 2027 e há uma tendência da prefeitura em trabalhar forte o esporte de rendimento, é uma boa se der certo.

