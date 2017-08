Lá se vão 30 anos de parceria minha com o clima de nossa região, uma história que começou cedo, na infância, quando ainda nenhum tipo de tecnologia estava a nos servir. Recordo-me de tantos eventos climáticos por mim acompanhados quando ainda garoto, o que só fazia aumentar cada vez mais essa minha paixão por esse “Hobby”. Tanto empenho me despertou a vontade de registrar os acontecimentos climáticos de Brusque. Foi então, que em 1º de janeiro de 1987, passei a anotar tudo em cadernos. A partir daí, sempre ao início de cada noite, lá estava eu, escrevendo em detalhes, cada acontecimento climático em seu respectivo dia.

Foram 25 anos seguidos de registros manuais, feitos com a caneta, o que resultou em uma pilha de cadernos, muitos já amarelados com o passar dos anos, recheados de anotações curiosas e interessantes, relacionados ao tempo em nosso município.

No ano de 2012, já na era da informática, caneta e cadernos foram deixados de lado e o computador passou a entrar em cena, facilitando assim o meu trabalho, pois tudo passou a ficar guardado em meus arquivos digitais. Além disso, redes sociais foram criadas, o que tornou público esse meu hobby, despertando, pois, a curiosidade de alguns veículos de comunicação de nossa cidade.

Nos últimos 5 anos, a qualidade de minhas informações passaram a ser ainda mais confiáveis em seus dados, com a aquisição de estações meteorológicas totalizando 5 atualmente, 3 em Brusque, fixadas nos bairros Centro, Rio Branco e Santa Luzia e também 2 em Guabiruba, nos bairros Aymoré e Lageado Alto.

Não sou remunerado por isso e todas as despesas com equipamentos partem de meu bolso, mas o mais importante de tudo isso, não é o dinheiro e sim, a satisfação que isso me proporciona bem como as amizades criadas.