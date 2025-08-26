De quais formas o Brusque pode se classificar à segunda fase da Série C
Uma vitória sobre o CSA basta para seguir adiante; em caso de empate ou derrota, são necessárias combinações complicadas
Uma vitória sobre o CSA basta para seguir adiante; em caso de empate ou derrota, são necessárias combinações complicadas
Terminada a 18ª e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Brusque é o sétimo colocado e depende apenas de si mesmo para se classificar à segunda fase. Às 17h deste sábado, 30, a bola rola para todos os jogos da 19ª rodada, e o quadricolor precisará vencer o CSA no Augusto Bauer; em caso de empate ou derrota, será necessário olhar para os outros confrontos.
O equilíbrio na tabela é evidente; enquanto o Brusque é o sétimo, com 25 pontos, o Maringá tem 22 pontos e ocupa a 15ª posição. A equipe paranaense mantém chances remotas de classificação, mas ainda pode terminar rebaixada à Série D. No total, 10 times brigam pelas últimas três vagas à segunda fase: do sexto ao 15º.
Se vencer o CSA no sábado, o Brusque se classificará sem maiores preocupações e também encerrará o jejum de cinco jogos sem ganhar no Augusto Bauer. O último triunfo em casa foi obtido em 26 de maio, 1 a 0 contra o São Bernardo.
O Brusque se classifica à segunda fase da Série C se empatar com o CSA e acontecer a seguinte combinação:
– Ituano ou Floresta não vencerem seus jogos;
– Botafogo-PB não vencer seu jogo;
– Confiança não vencer o Retrô por três gols de diferença ou mais.
Se o Guarani perder para o já rebaixado Tombense, haverá uma margem para a vitória de Ituano, Floresta ou Botafogo-PB.
Confira abaixo um exemplo de simulação com os seguintes placares:
Brusque 1×1 CSA;
Náutico 1×1 Ituano;
Tombense 3×4 Guarani;
Anápolis 1×1 Botafogo-PB;
Floresta 3×2 São Bernardo;
Confiança 2×0 Retrô.
É possível que o Brusque se classifique mesmo com derrota na última rodada, mas as chances passam a ser remotas, já que há muitos concorrentes.
Se for derrotado na última rodada, o Brusque se classifica com a seguinte combinação de resultados:
– Derrota ou empate do Ituano;
– Derrota ou empate do Floresta;
– Derrota ou empate do Botafogo-PB;
– Derrota ou empate do Confiança;
– Derrota ou empate do Figueirense.
Confira uma simulação com os seguintes placares:
Brusque 0x1 CSA;
Náutico 1×1 Ituano;
Anápolis 1×1 Botafogo-PB;
Floresta 2×2 São Bernardo;
Confiança 1×1 Retrô;
Ypiranga 1×0 Figueirense.
Outra hipótese permite uma vitória de Ituano, Botafogo-PB, Floresta, Confiança ou Figueirense. Se um deles vencer, os demais não poderão vencer, e o Ypiranga não poderá obter uma vitória sobre o Figueirense que o faça ultrapassar o Brusque nos critérios de saldo de gols ou gols pró.
Abaixo está uma simulação com os seguintes placares:
Brusque 0x2 CSA;
Náutico 1×2 Ituano;
Anápolis 2×1 Botafogo-PB;
Floresta 0x0 São Bernardo;
Confiança 1×1 Retrô;
Ypiranga 3×0 Figueirense.
Náutico x Ituano
Aflitos, Recife (PE)
Ponte Preta x Londrina
Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
Confiança x Retrô
Batistão, Aracaju (SE)
Tombense x Guarani
Almeidão, Tombos (MG)
Anápolis x Botafogo-PB
Jonas Duarte, Anápolis (GO)
Maringá x Caxias
Willie Davids, Maringá (PR)
Ypiranga x Figueirense
Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
Brusque x CSA
Augusto Bauer, Brusque (SC)
Floresta x São Bernardo
Domingão, Horizonte (CE)
ABC x Itabaiana
Arena das Dunas, Natal (RN)
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: