Terminada a 18ª e penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Brusque é o sétimo colocado e depende apenas de si mesmo para se classificar à segunda fase. Às 17h deste sábado, 30, a bola rola para todos os jogos da 19ª rodada, e o quadricolor precisará vencer o CSA no Augusto Bauer; em caso de empate ou derrota, será necessário olhar para os outros confrontos.

O equilíbrio na tabela é evidente; enquanto o Brusque é o sétimo, com 25 pontos, o Maringá tem 22 pontos e ocupa a 15ª posição. A equipe paranaense mantém chances remotas de classificação, mas ainda pode terminar rebaixada à Série D. No total, 10 times brigam pelas últimas três vagas à segunda fase: do sexto ao 15º.

Se vencer o CSA no sábado, o Brusque se classificará sem maiores preocupações e também encerrará o jejum de cinco jogos sem ganhar no Augusto Bauer. O último triunfo em casa foi obtido em 26 de maio, 1 a 0 contra o São Bernardo.

Classificação do Brusque se empatar com o CSA

O Brusque se classifica à segunda fase da Série C se empatar com o CSA e acontecer a seguinte combinação:

– Ituano ou Floresta não vencerem seus jogos;

– Botafogo-PB não vencer seu jogo;

– Confiança não vencer o Retrô por três gols de diferença ou mais.

Se o Guarani perder para o já rebaixado Tombense, haverá uma margem para a vitória de Ituano, Floresta ou Botafogo-PB.

Confira abaixo um exemplo de simulação com os seguintes placares:

Brusque 1×1 CSA;

Náutico 1×1 Ituano;

Tombense 3×4 Guarani;

Anápolis 1×1 Botafogo-PB;

Floresta 3×2 São Bernardo;

Confiança 2×0 Retrô.

Classificação do Brusque se perder para o CSA

É possível que o Brusque se classifique mesmo com derrota na última rodada, mas as chances passam a ser remotas, já que há muitos concorrentes.

Se for derrotado na última rodada, o Brusque se classifica com a seguinte combinação de resultados:

– Derrota ou empate do Ituano;

– Derrota ou empate do Floresta;

– Derrota ou empate do Botafogo-PB;

– Derrota ou empate do Confiança;

– Derrota ou empate do Figueirense.

Confira uma simulação com os seguintes placares:

Brusque 0x1 CSA;

Náutico 1×1 Ituano;

Anápolis 1×1 Botafogo-PB;

Floresta 2×2 São Bernardo;

Confiança 1×1 Retrô;

Ypiranga 1×0 Figueirense.

Outra hipótese permite uma vitória de Ituano, Botafogo-PB, Floresta, Confiança ou Figueirense. Se um deles vencer, os demais não poderão vencer, e o Ypiranga não poderá obter uma vitória sobre o Figueirense que o faça ultrapassar o Brusque nos critérios de saldo de gols ou gols pró.

Abaixo está uma simulação com os seguintes placares:

Brusque 0x2 CSA;

Náutico 1×2 Ituano;

Anápolis 2×1 Botafogo-PB;

Floresta 0x0 São Bernardo;

Confiança 1×1 Retrô;

Ypiranga 3×0 Figueirense.

Brasileirão Série C – 19ª rodada

Sábado, 30/08 – 17h

Náutico x Ituano

Aflitos, Recife (PE)



Ponte Preta x Londrina

Moisés Lucarelli, Campinas (SP)



Confiança x Retrô

Batistão, Aracaju (SE)



Tombense x Guarani

Almeidão, Tombos (MG)



Anápolis x Botafogo-PB

Jonas Duarte, Anápolis (GO)



Maringá x Caxias

Willie Davids, Maringá (PR)



Ypiranga x Figueirense

Colosso da Lagoa, Erechim (RS)



Brusque x CSA

Augusto Bauer, Brusque (SC)



Floresta x São Bernardo

Domingão, Horizonte (CE)



ABC x Itabaiana

Arena das Dunas, Natal (RN)

