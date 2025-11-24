Debate sobre candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado de SC ganha novas implicações

Debate nacionalizado

Os analistas dizem que a disputa em SC não é tão somente sobre uma vaga ao Senado com a presença do intruso Carlos Bolsonaro; é sobre quem fala pela direita, quem distribui prestígio e quem tem capacidade de disciplinar a base. A sucessão de Bolsonaro já está sendo debatida e esses movimentos políticos fazem parte desse processo. O ex-presidente e sua inquieta e interesseira prole, tem o desafio de manter o entendimento interno do PL e continuar competitivo na política eleitoral. O problema é o seu egocentrismo exagerado e a cobrança de lealdade cega e absoluta.

Cidades seguras

Saiu esta semana o ranking do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2025. Com uma média de 8,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, SC figura como o Estado mais seguro do país. E entre as cidades mais seguras SC se destaca, com as três nas primeiras posições entre as com população superior a 100 mil habitantes: Brusque, Jaraguá do Sul e Tubarão. No recorte relativo à segurança das capitais brasileiras, SC brilha com Florianópolis, que está em primeiro lugar com taxa de 10,7 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Brasília, com 12,3, a cidade de São Paulo, com 13,1, fecham o top três.

Ambientalismo-caviar

Depois de, na melhor performance do nosso pernicioso ambientalismo-caviar, incluir a apreciada tilápia (pena que com preço muito alto para o consumidor), na lista nacional de espécies exóticas invasoras, o Ministério do Meio Ambiente e Ibama correm para dizer que é falsa a informação de que seu cultivo será proibido. Mas ao dar tal classificação, o que quiserem sinalizar? Em SC mais de 3 mil famílias se dedicam ao cultivo da espécie que, dizem, é uma das melhores do país em qualidade e sabor.

Felicidade

Tem sido explicita a sensação de felicidade dos 46 mil habitantes de Guaramirim, com o anúncio da Weg, com sede na vizinha Jaraguá do Sul, de que vai investir numa nova fábrica no município, com investimento de R$ 900 milhões e 3 mil empregos diretos.

Perfil climático

Um interessante levantamento do Tribunal de Contas do Estado, levado à COP 30, mostra como é o perfil climático de SC, que enfrenta diversos impactos causados pela mudança climática. As principais vulnerabilidades são os desastres naturais decorrentes de fortes chuvas (37,6% das ocorrências), enxurradas (8,7%) e secas e estiagens (12,9%). Mas há impacto também no índice de estresse hídrico, quando a demanda por água é maior do que a capacidade de abastecimento, que é alto em 22 municípios; o acesso à energia elétrica, que é baixo em 42 municípios; e a tendência natural a ser afetado por algo extremo na agricultura, que afeta significativamente 18 cidades, ou pecuária, que atinge 19.

Inclusão

O deputado estadual Lucas Neves representa a Assembleia Legislativa na 2ª Conferência Internacional sobre Autismo, na Arábia Saudita, que reúne especialistas de 20 países. Ele acompanha avanços em diagnóstico e inclusão, como o uso de inteligência artificial e robôs, e convidou pesquisadores internacionais para o maior seminário de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de SC, em Lages, em 2026. Para ele a troca de conhecimento pode gerar novas ações e políticas no Estado.

Cartão vermelho

Ramon Abatti Abel, o festejado árbitro de futebol catarinense, tido como tão bom no apito que está nos quadros da Fifa, foi suspenso por 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em decisão de anteontem. Ele teve seu dia de desgraça, cometendo erros crassos no jogo entre São Paulo e Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início de outubro.

Qualificação

Em qualquer profissão há sempre oferta de cursos de aperfeiçoamento, o que é normal e necessário. O que espanta é que no governo estadual não havia nada para formação de professores e gestores, lacuna que finalmente se preenche com decreto que institui, pela primeira vez na história de SC, uma escola com tal finalidade, que teve sua aula inaugural anteontem, em São José. A proposta é qualificar todos os 50 mil professores da rede estadual e mais de cinco mil diretores e equipes pedagógicas das unidades escolares. Vai ser instalada no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis, juntamente com uma nova escola técnica.

Barricadas

Impressiona notícia do Rio de Janeiro: seu governo estadual prepara uma força-tarefa para remover mais de 13 mil barricadas mapeadas na sua região metropolitana. A ação envolve prefeituras, maquinário pesado e apoio da PM para remover estruturas do crime organizado.