Debates e distribuição de chope: Feirão do Imposto acontece na próxima semana em Brusque

O Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza na próxima semana, uma série de ações alusivas ao Feirão do Imposto. O objetivo é chamar a atenção da população sobre os tributos no Brasil.

“O Feirão do Imposto é um movimento nacional que visa conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos todos os dias. Muitas vezes, sem saber exatamente o quanto pagamos ou onde esse dinheiro é investido”, destaca a coordenadora do Feirão do Imposto do Núcleo, Gabriela Santos.

Em Brusque, serão realizadas três ações, em três datas diferentes. A primeira será na terça-feira, 27, durante a sessão da Câmara de Vereadores, para reforçar o debate sobre cidadania e transparência fiscal.

No dia 29, às 19h, o Núcleo realizará uma palestra gratuita no Centro Universitário de Brusque (Unifebe) para acadêmicos do curso de Administração, com o tema: “Impostos e direitos: entendendo a vida adulta”.

A principal ação será no sábado, 31, com o Dia D na praça Barão de Schneeburg, das 8h30 às 12h, com conscientização e distribuição de chope. Serão distribuídos copos com uma marcação simbolizando o imposto na bebida. Apenas uma parte do recipiente estará preenchida com o chope.

“Com essa ação, queremos informar, conscientizar e aproximar o tema dos impostos da realidade das pessoas. Neste ano, o Feirão do Imposto tem como tema “Impostos mais simples”, então queremos aproximar o cidadão desse debate, de forma acessível e prática”, ressalta.

Confira a programação do Feirão do Imposto

27 de maio, terça-feira

Sessão na Câmara de Vereadores

29 de maio, quinta-feira

Palestra para acadêmicos da Unifebe

31 de maio, sábado

Dia D na praça Barão de Schneeburg

