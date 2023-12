Decisão acirrada: Figueira e Los Bandoleiros disputam taça do Campeonato Amador de Futebol de Botuverá

Figueira e Los Bandoleiros se enfrentam neste sábado, 16, no bairro Lageado Alto, na partida de volta da decisão do Campeonato Amador de Futebol de Botuverá. O jogo no campo do Figueira está marcado para às 15h15.

No jogo de ida, o Figueira venceu por 1 a 0 jogando fora de casa, no campo do União, com um gol de Renato Colombi. Na ocasião, o time derrotado sofreu com a expulsão de Leonardo de Pinho.

Como venceu na partida de ida, o Figueira tem a vantagem do empate na segunda partida da decisão. Para ser campeão no tempo normal, o Los Bandoleiros precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença para o time do Los Bandoleiros, o título será decidido nos pênaltis.

Grandes destaques dos últimos anos no cenário local, o Figueira vai em busca de seu sétimo título municipal, enquanto o Los Bandoleiros, tenta defender a taça, já que é a atual campeã.

Montagem dos times e expectativas

Marcelo Bosio, presidente do Los Bandoleiros, acredita que a campanha foi de altos e baixos, porém, que nunca deixou de acreditar no potencial dos atletas. Para ele, a final será disputada por dois grandes clubes que sabem competir em jogos como esse.

“O time vem se preparando bem e encarando muito bem essa final. O primeiro jogo foi um jogo truncado, para ser sincero, até feio de se ver, mas na segunda partida tudo muda. Não existe mais resguardo por causa de cartões. As expectativas são boas”, comenta o presidente.

Questionado sobre a montagem do time, Marcelo destaca que o elenco é montado ano a ano, sempre buscando manter a base. As peças que entram são para agregar na qualidade do time como um todo.

“São dois bons elencos, bem montados e que dominam o futebol municipal. Ambos costumam estar presentes nas finais. O importante é exatamente isso, se fazer presente e disputar”.

João Edemar Venzon, técnico do Figueira, salienta que a campanha do time foi quase perfeita, mas que exigiu dedicação máxima de cada atleta.

“Tivemos muitos obstáculos, entre eles os cartões e o trabalho dos atletas além do time. Por ter vencido o primeiro jogo, temos a vantagem do empate, mas não vamos nos apoiar nisso. Vai ser um jogo difícil e o time deles é muito experiente”.

O técnico lembra que, para ele, um time deve ser montado pela amizade. Outro lado importante é a renovação, que consiste na manutenção de uma base de time, mas também da inserção de novos jogadores.

“Essa ideia está dando muito certo. Jogadores novos com apoio dos experientes. O Figueira sempre chega nas fases finais e isso diz muito sobre o espírito da equipe”, conclui o treinador.

Campanha do Figueira

7 vitórias, 1 empate, 19 gols marcados e 5 sofridos

Primeira fase

Figueira 2×1 Areia Baixa

Gabiroba 1×2 Figueira

Figueira 4×0 Grêmio

Gabirobense 1×4 Figueira

Quartas de final

Figueira 3×1 Águas Negras

Semifinais

Figueira 2×0 Ourífico

Ourifico 1×1 Figueira

Final

Los Bandoleiros 0×1 Figueira

Campanha do Los Bandoleiros

6 vitórias, 1empate e 1 derrota, 18 gols marcados e 6 sofridos

Primeira fase

Los Bandoleiros 2×0 Ourífico

Juventude Ourífico 2×2 Los Bandoleiros

Los Bandoleiros 5×1 Sessenta

Águas Negras 0×3 Los Bandoleiros

Quartas de final

Los Bandoleiros 1×0 Grêmio

Semifinais

Los Bandoleiros 2×1 Gabiroba

Gabiroba 1×3 Los Bandoleiros

Final

Los Bandoleiros 0×1 Figueira

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: