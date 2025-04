Decisão de Alexandre de Moraes decreta prisão do ex-presidente Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um segundo recurso da defesa e determinou a prisão imediata do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado a oito anos e dez meses de prisão, em regime inicial fechado, por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora.

A condenação é decorrente da Operação Lava Jato. Moraes solicitou ao presidente do STF a convocação de uma sessão virtual extraordinária do plenário para referendar a decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. O ministro Luís Roberto Barroso marcou a sessão para esta sexta-feira, 25, das 11h às 23h59.

De acordo com a decisão, ficou comprovado que Collor, com auxílio dos empresários Luis Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, recebeu R$ 20 milhões para facilitar, de forma irregular, contratos entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia, voltados à construção de bases de distribuição de combustíveis.

A propina foi paga em troca de apoio político para indicar e manter diretores da estatal.

Recursos rejeitados

O STF já havia rejeitado embargos de declaração apresentados pela defesa, nos quais se alegava que a pena não refletia o voto médio dos ministros. No novo recurso (embargos infringentes), os advogados defendiam a prevalência dos votos vencidos dos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que sugeriam penas menores.

Alexandre de Moraes afirmou que esse tipo de recurso só é válido quando há pelo menos quatro votos absolvendo o réu, o que não ocorreu, mesmo considerando os crimes de forma isolada. O ministro ressaltou que, segundo a jurisprudência do STF, divergências sobre a dosimetria da pena não justificam embargos infringentes.

Ele destacou ainda que o Supremo permite o início imediato da execução da pena, mesmo antes da publicação da decisão, quando os recursos apresentados têm caráter meramente protelatório. “A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da Corte, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória”, afirmou.

Na mesma decisão, Moraes rejeitou recursos dos outros dois condenados. Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos deverá cumprir quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. Já Luís Pereira Duarte Amorim começará a cumprir penas restritivas de direitos.

