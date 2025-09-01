Deco Batisti assume como prefeito de Brusque durante viagem de André Vechi

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), assumiu interinamente a prefeitura na sexta-feira, 29. Ele exercerá a função até sábado, 6. O prefeito André Vechi (PL) cumpre agenda na Inglaterra e precisou se licenciar do cargo.

Deco assume a prefeitura em meio ao início das interdições da avenida Primeiro de Maio, que devem gerar transtornos ao trânsito de Brusque. Além de prefeito interino, ele é secretário de Infraestrutura.

Vechi viajou para Londres na madrugada de sábado, 30. Ele participa de um curso da University College London (UCL) sobre cidades inteligentes, com bolsa de estudos. Os secretários José Henrique Nascimento (Parcerias, Concessões e Convênios) e Thomas Haag (Transparência) acompanham o prefeito.

