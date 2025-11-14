Deco Batisti e Jean Pirola farão dobradinha nas eleições de 2026

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), e o vereador Jean Pirola (PP) serão candidatos nas eleições de 2026. Eles concorrerão a deputado estadual e federal, respectivamente. A dupla contará com apoio do governo do prefeito André Vechi (PL).

Segundo uma fonte do governo municipal, o PP-SC liberou Pirola a concorrer à Câmara dos Deputados. O diretório municipal está fechado com o PL, mesmo que a federação União Progressista (União Brasil e PP) fique na coligação de João Rodrigues (PSD) como candidato a governador.

No entanto, o desenho que se encaminha é para que o líder mor dos progressistas, Esperidião Amin, dispute a reeleição ao Senado com apoio do governador Jorginho Mello (PL). Assim, o PP estadual caminha para o lado do PL de Jorginho e de Vechi, e não para o PSD de João Rodrigues. Além disso, os progressistas de Brusque já declararam apoio ao atual governador.

