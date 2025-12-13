Deco Batisti retorna ao PL durante ato de filiação em Brusque

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, oficializou na noite de sexta-feira, 12, seu retorno ao Partido Liberal (PL). A refiliação ocorreu durante um ato no diretório municipal da legenda e reuniu filiados, lideranças políticas e novos integrantes do partido no município.

Batisti iniciou a trajetória política pelo PL e foi o primeiro vereador da sigla em Brusque. Mais recentemente, venceu duas eleições majoritárias como vice-prefeito, na chapa encabeçada por André Vechi, também filiado ao PL.

Antes de retornar à legenda, ele passou pelo Republicanos, em um movimento de articulação política alinhado ao governador Jorginho Mello, do PL.

Novas filiações

O encontro também marcou a filiação de dezenas de novos membros ao partido, entre eles lideranças comunitárias da cidade e da região. O ex-prefeito Ari Vequi esteve presente no evento, que reforçou a reorganização interna do partido em Brusque com foco nas eleições de 2026.

Durante o discurso, Deco Batisti afirmou que a região perdeu espaço político junto ao governo estadual e defendeu maior articulação para ampliar o acesso a recursos. Segundo ele, a falta de representatividade impacta diretamente os investimentos destinados aos municípios.

“Hoje a gente recebe migalhas em emendas estaduais. Precisamos de uma liderança forte e unificada para defender os interesses das nossas cidades”.

O vice-prefeito destacou ainda a necessidade de alinhamento entre lideranças locais para fortalecer a presença política de Brusque no cenário estadual. A refiliação ao PL, segundo ele, busca consolidar esse movimento e reorganizar o grupo político regional.

