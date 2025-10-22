Deco Batisti será candidato a deputado estadual e pode mudar de partido

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, será candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. Por enquanto, ele permanece no Republicanos, mas pode retornar ao PL para disputar a vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

A eventual saída de Deco do Republicanos marcaria uma passagem relâmpago pelo partido. O vice-prefeito se filiou à sigla em abril, após deixar o PL. Agora, cogita retornar pensando na candidatura a deputado estadual.

A informação é de uma fonte do governo municipal. Inicialmente, Deco seria candidato a deputado federal, mas os planos mudaram. O candidato à Alesc desejado pelo governo era o empresário Julio Hort (PL), porém, as conversas não tiveram desfecho que o levasse à disputa de 2026.

O fato de Deco trocar a candidatura à Câmara dos Deputados para entrar na briga por uma cadeira em Florianópolis abre espaço para outro nome do governo concorrer ao cargo em Brasília. No entanto, ainda não há definição de quem será o candidato a deputado federal do grupo governista.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

