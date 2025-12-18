Às margens da rodovia SC-410, na localidade do Morro da Onça, em Nova Trento, o Natal encontra um de seus cenários mais marcantes da cidade na propriedade de número 2.282, onde vivem Valério e Marta Minatti.

O espaço transformou-se — ao longo de mais de duas décadas — em referência regional quando o assunto é decoração natalina, em um processo que segue em constante renovação e ganha novos elementos a cada edição.

Natal de conquistas

Não bastasse isso, desde 2021 o projeto luminoso dos Minatti vem então acumulando títulos consecutivos no concurso então promovido pela Associação Neotrentina de Turismo (Neotur).

Em 2024, o casal conquistou o tetracampeonato e, agora, em 2025, está na expectativa de alcançar o 5º troféu seguido.

O resultado será conhecido no próximo dia 23 de dezembro, em cerimônia oficial organizada pela entidade.

Natal em preparação

A preparação para o Natal começa cedo. Os trabalhos se iniciam em agosto e se estendem até dezembro, com a montagem de centenas de elementos decorativos.

A cada edição, novos detalhes são incorporados, mantendo viva a tradição e ampliando o impacto visual.

“Dedicação, paciência e amor por essa tradição são os pilares que nos movem”, afirma Marta.

Já Valério reforça: “Cada gesto de solidariedade nos permite sonhar ainda mais alto, perpetuando essa tradição que já faz parte da nossa história e da comunidade”.

Natal em cada detalhe

O que começou de forma modesta, com um presépio instalado dentro da casa, evoluiu para uma exposição completa.

Hoje, tanto os ambientes internos — sala, cozinha, banheiros — quanto os externos — jardim, trilhas e até o morro atrás da residência — recebem iluminação e ornamentos.

Quando a noite chega, a propriedade iluminada pode ser vista de longe a partir da rodovia, em um cenário que impressiona pela magnitude.

Nesse contexto, a iniciativa ganhou notoriedade também nas redes sociais e em veículos de comunicação, ampliando o alcance da tradição.

Além disso, uma multidão visita o espaço anualmente, registrando imagens e compartilhando a experiência.

Manutenção da estrutura

A manutenção de toda a estrutura conta com contribuições espontâneas dos visitantes, que ajudam a custear os gastos com energia elétrica e novos enfeites.

A decoração, pois, permanecerá aberta ao público até 6 de janeiro de 2026.

As belas fotos

Diante disso, as imagens revelam parte do que há de mais belo neste local, que ano após ano consolida-se como símbolo natalino de Nova Trento.

