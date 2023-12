Decreto facilita contratação de organizações sociais para gestão do Hospital Municipal em Guabiruba

Na tarde desta sexta-feira, dia 15, o Prefeitura de Guabiruba publica o Decreto 1800/2023, qualificando entidades sem fins lucrativos da área de saúde, como Organizações Sociais (O.S.), no âmbito do Município, para que tais entidades possam celebrar contrato de gestão do Hospital Municipal.

O documento publicado viabiliza meios para que a administração pública possa realizar tais contratações de forma facilitada. Na prática, o Município poderá celebrar Contrato de Gestão com a organização que tenha expertise na área hospitalar, a fim de administrar o Hospital Municipal e modernizá-lo, podendo aumentar o número de atendimentos e serviços prestados à comunidade.

Os próximos passos previstos para janeiro de 2024, serão o lançamento de edital de chamamento público para que as organizações interessadas apresentem suas propostas afim de concorrer a contratação.

O Prefeito Valmir Zirke, reconhece que “este é um pleito antigo da população guabirubense, e que agora damos o primeiro passo para concretizar os anseios da comunidade com mais agilidade” e reforça o compromisso com as melhorias na área da saúde em Guabiruba.

