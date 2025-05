Defensorias públicas batem recorde de atendimentos em 2024 no Brasil

Sem defensoria

As defensorias públicas bateram recorde de atendimentos em 2024 – impressionantes 25,9 milhões – mas ainda são insuficiente e desiguais. Apenas 52% das comarcas são regularmente atendidas por elas. Quinze Estados ainda descumprem a Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença da defensoria em todas as comarcas. Dentre eles SC. Em 2024, o gasto médio por habitante com a Defensoria Pública foi de R$ 45,9, mas com grandes variações entre os Estados — de R$ 15,15 em SC a R$ 158,86 em Roraima.

Puro-sangue 1

O ex-presidente Jair Bolsonaro já fez chegar a seus correligionários em SC que as deputadas federais Júlia Zanatta e Caroline de Toni, ambas do PL, que adotam como bandeiras as pautas armamentista, de costumes e, não raro, até antifeminista, bem ao gosto do ex-presidente, “seriam os dois melhores nomes ao Senado, em uma chapa puro-sangue”. Nisso ele bate de frente com o governador Jorginho Mello, para quem uma das duas vagas seria para o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD).

Puro-sangue 2

Para “O Globo” Julia afirmou que “aqui em SC, se colocar as duas, leva. E o Jorginho ganharia com chapa pura, como em 2022. A única aliança que o povo quer é a que vai retomar o equilíbrio dos Poderes e colocar um freio no STF”. A conferir.

Hipocrisia 1

Com imagens de Carnaval ao vivo e à cores exibindo corpos praticamente desnudos, eis que nossa Assembleia Legislativa aprova em uma comissão projeto que proíbe a presença de crianças na Parada LGBTQIA+ e com multa de R$ 10 mil!

Hipocrisia 2

A justificativa é que o evento se tornou “local de exposição do corpo, com imagem de nudez, simulação de atos sexuais e manifestações que resultam em intolerância”. Até nas novelinhas de final de tarde na TV isso tudo é insinuado. Não é melhor deixar para os pais ou responsáveis quais espaços seus filhos possam frequentar? Se for assim, que tal uma lei para proibir crianças de ver ou participar de qualquer coisa que seja no carnaval?

Contraponto 1

No início deste mês a “Folha de S. Paulo” publicou contundente artigo de sua azeda articulista fixa Mariliz Pereira Jorge, afirmando que o Senna Tower, o prédio de 500 metros de altura em Balneário Camboriú, é um “monumento à cafonice” e que “é a prova de que o dinheiro não compra bom gosto”.

Contraponto 2

Ontem o mesmo matutino paulistano deu vez ao contraponto, abrindo o mesmo espaço para Stéphane Domeneghini, a engenheira responsável pela obra e diretora da empresa Talls Solutions, para dizer que “monumentos como a Torre Eiffel ou o Empire State foram criticados antes de virarem ícones. O mesmo se aplica aqui. O Senna Tower não isola, aproxima; não exclui, inspira. E materializa a capacidade do Brasil de sonhar alto e transformar realidades”. Boa resposta.

Evasão universitária

Imagina-se o quanto custou para o contribuinte a impressionante evasão de estudantes da UFSC entre 2008 e 2023, conforme levantamento publicado semana passada. Foi de 44% no campus de Florianópolis e de assustadores 59% nos de Joinville e Blumenau. Será que entre outras razões, principalmente econômicas, dos estudantes e suas famílias, está a decepção com a instituição, inclusive quanto à manutenção de suas instalações, muitas delas completamente pichadas? É provável que sim. Buscam-se respostas.

Sapatilha

Na sessão especial do Senado, terça-feira, para celebrar os 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, sediada em Joinville, o embaixador da Rússia no Brasil, Alexey Labetskiy, informou que desde sua fundação, em 2000, ela já formou 480 bailarinos, muitos deles com atuação em 27 países. Dentre eles a primeira-bailarina do teatro de Kazan, uma das principais cidades da Rússia, Amanda Gomes. A escola tem atualmente 240 alunos, oriundos de 22 Estados.

Faltou dizer

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nunca diz quando fala do número de turistas estrangeiros que estiveram no Brasil de janeiro a abril deste ano, que em SC foram 492 mil, um salto de 67,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 294 mil.

Aipim

O aipim da Terra Preta de Itajaí, uma variedade única, tenro e adocicado, rápido no cozimento, fácil em colher e descascar, é o próximo candidato a ganhar o sele de indicação geográfica (IG) em SC.