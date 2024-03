Defesa Civil alerta para chuva forte em Brusque neste fim de semana

A sexta-feira, 8, começou com chuva em Brusque e diversas regiões de Santa Catarina. A chuva deve apresentar intensificação e instabilidade ao longo da noite, e também na madrugada do sábado, 9.

A influência de uma área de baixa pressão, o fluxo do ar quente e úmido do norte do país direcionado ao estado, além do transporte de umidade do mar em direção ao começo, devem favorecer a formação de temporais isolados no Vale do Itajaí.

Entre a tarde e noite de sábado e madrugada de domingo, 10, a formação e o avanço de uma frente fria pelo estado favorece o retorno da condição de temporais em todas as regiões com chuva pontualmente intensa acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e eventual precipitação de granizo.

O risco é moderado nas áreas em amarelo e alto nas áreas em laranja do mapa para ocorrências associadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, alagamentos e enxurradas pontuais.

A Defesa Civil recomenda evitar áreas sujeitas a alagamentos, atravessar ruas alagadas e atividades ao ar livre durante os temporais, buscando sempre abrigo em locais seguros. Qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros, no 193.

