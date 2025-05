Defesa Civil alerta para chuva intensa em Brusque e região nesta sexta-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para o risco de temporais com chuva intensa e rajadas de vento em Brusque e região entre esta sexta-feira, 9, e sábado, 10. O município se encontra em estado de observação para ocorrências relacionadas à chuva.

As instabilidades avançam principalmente pelo Grande Oeste e Sul do estado entre o final da manhã e início da tarde de sexta, 9, e se deslocam para as demais regiões ao longo das horas, perdendo força durante a madrugada do sábado, 10.

Conforme o órgão, as instabilidades mais intensas são esperadas no Grande Oeste, com raios, vendavais e queda de granizo. Já nas regiões do Centro ao Norte do estado os temporais devem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e chuva localmente intensa.

No mapa meteorológico, a maioria da parte do Planalto Sul e Meio-Oeste até o Extremo Oeste foi classificada como áreas em estado de atenção para ocorrências relacionadas à chuva. Essas, na cor laranja no mapa. Do outro lado, Brusque e demais regiões aparecem na cor amarela, em estado de observação para ocorrências relacionadas à chuva.

