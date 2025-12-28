Defesa Civil alerta para chuva intensa em Brusque e região neste domingo

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta para chuva intensa neste domingo, 28, na região de Brusque. O risco é considerado alto para ocorrências, já que a cidade está na área laranja do mapa.

O alerta inicia a partir de meio-dia, se entendendo até 23h59. Todo estado aparece na área laranja do mapa, com exceção do Planalto Norte e de parte do Alto Vale do Itajaí e do Meio-Oeste.

Podem ser registrados danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, destelhamentos, alagamentos e enxurradas pontuais. Qualquer problema deve ser relatado à Defesa Civil pelo telefone 199 ou aos bombeiros pelo 193.

