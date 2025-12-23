Defesa Civil alerta para chuva intensa na região de Brusque até o Natal

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um comunicado nesta terça-feira, 23, em que alerta para chance de chuva intensa. A região de Brusque aparece em laranja no mapa, de risco alto. A previsão é válida a partir desta terça, às 12h, até 20h de quinta-feira, 25, dia do Natal.

Quase todo o Vale do Itajaí aparece em laranja, além da Grande Florianópolis, Litoral Sul, Oeste e Extremo-Oeste. Em amarelo, na área de risco moderado, estão Litoral Norte, os Planaltos, parte do Alto Vale e o Meio-Oeste.

Eventuais ocorrências devem ser comunicadas à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

