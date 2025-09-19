Defesa Civil alerta para fortes chuvas nos próximos dias em Brusque

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas entre sábado, 20, e segunda-feira, 22, em Brusque. O risco é moderado para destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de árvores, alagamentos e enxurradas.

O cenário é provocado pelo forte aquecimento, pela alta umidade e pela formação de uma frente fria intensa. Em Brusque, as instabilidades devem atingir a região com maior intensidade entre a tarde e a noite de domingo, 21, quando há maior probabilidade de tempestades mais fortes.

A Defesa Civil orienta que, durante os temporais, a população busque locais seguros e permaneça longe de janelas e objetos que possam ser arremessados pelos ventos.

Em caso de chuva intensa, não se deve atravessar ruas alagadas nem passagens submersas. Já diante de rajadas de vento, a recomendação é evitar transitar ou permanecer próximo de árvores, placas, muros e postes de energia.

Em situações de emergência, a comunidade pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 196 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

