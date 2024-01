Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva forte em Brusque e região; risco para alagamentos e deslizamentos é alto

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um comunicado nesta terça-feira, 2, alertando sobre fortes chuvas em Brusque e em todo o estado até quarta-feira, 3. O risco para alagamentos, deslizamentos e enxurradas é alto.

As regiões que estão com maior atenção são Baixo Vale do Itajaí, Médio Vale, Grande Florianópolis, Litoral Sul e Litoral Norte.

Confira o alerta

Entre esta terça e quarta-feira, a circulação marítima, que manteve o tempo mais fechado e com chuva ocasional em parte do litoral de SC, ganha força com a formação de um sistema de baixa pressão em baixos níveis da atmosfera, favorecendo a ocorrência de chuva persistente, por vezes intensa, resultando assim, em volumes significativos na faixa leste e áreas próximas com pontuais que podem superar 100mm no período. Já a porção entre o Extremo Oeste e o Litoral Sul, ocorrem pancadas de chuva e temporais isolados entre as tardes e as noites.

Risco ALTO nas áreas em laranja, MODERADO nas áreas em amarelo e BAIXO nas áreas em verde do mapa para ocorrências como alagamentos, deslizamentos, enxurradas, destelhamentos, danos à rede elétrica e queda de galhos e árvores.

Leia também:

1. Justiça nega revogação de medidas cautelares impostas a Jocimar do Santos

2. Pescaria entre amigos termina em 26 kg fisgados no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

3. Menos calor e mais chuva: confira a previsão do tempo para os próximos dias em Brusque

4. Identificados jovens encontrados mortos dentro de carro em Balneário Camboriú

5. Em vídeo, companheira de Cristiano Ronaldo deseja feliz ano novo para empresária de Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: