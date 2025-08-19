Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva intensa em Brusque e região: “em observação”

A Defesa Civil emitiu alerta para chuva persistente no Médio Vale do Itajaí, região que inclui Brusque, na Grande Florianópolis e no Litoral Norte.

Entre a manhã de terça-feira, 19, e a tarde de quarta-feira, 20, a combinação de ventos de leste e circulação marítima deve provocar precipitações contínuas, com risco moderado de alagamentos e enxurradas pontuais.

O órgão orienta que os moradores evitem atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos. “Evite transitar em áreas inundadas”, reforça a Defesa Civil, que mantém monitoramento constante da situação.

O monitoramento das condições climáticas segue ativo, e novas orientações podem ser divulgadas conforme a evolução do tempo.

