Defesa Civil alerta para possibilidade de ressaca do mar e alagamentos em Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso meteorológica, com base em dados da Epagri/Ciram, alertando para a possibilidade de ressaca do mar e alagamentos no litoral de Santa Catarina neste domingo, 20, e segunda-feira, 21.

De acordo com a nota, o período é desfavorável para navegação e pesca, em pequenas e médias embarcações. “O vento do quadrante sul intenso e persistente, moderado a forte com rajadas 50 a 80 km/h, deixa o mar muito agitado a grosso com ondas altas de 3,0 a 4,0 m, especialmente no Litoral Sul e Grande Florianópolis”.