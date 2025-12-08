Defesa Civil alerta para risco alto de alagamento em Brusque durante passagem de ciclone

A atuação de um ciclone extratropical em Santa Catarina deixa o tempo instável em Brusque entre esta segunda-feira, 8, e terça-feira, 9.

Nesta segunda, o tempo deve permanecer estável, com possibilidade de chuva fraca. Na terça-feira, porém, a instabilidade aumenta, elevando o risco de alagamentos e enxurradas para alto.

Segundo a Defesa Civil, as áreas mais vulneráveis dependerão da concentração da chuva ao longo do dia. O destaque vai para a região do Primeiro de Maio e partes do Limeira.

“A gente tem a chance de ter chuva mais intensa e, em alguns momentos, rajadas de vento. Alguns modelos indicam acumulados próximos de 70 milímetros. Por isso, é importante que a população que reside em área de risco fique atenta aos alertas”, destaca o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki.

A previsão é que a chuva mais intensa comece entre a metade da manhã e o meio-dia. No decorrer da tarde e da noite, a tendência é de que as precipitações percam força.

A Defesa Civil seguirá avaliando as condições meteorológicas para atualizar a população. O órgão pode ser acionado através do 199, e o Corpo de Bombeiros através do 193.

Leia também:

1. Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero

2. Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque

3. Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr

4. VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

5. Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

