Defesa Civil alerta para risco de chuva intensa com alagamentos em Brusque; saiba até quando

A Defesa Civil de Brusque divulgou um comunicado alertando para o risco de chuva intensa e persistente entre esta quinta-feira, 2, e sábado, 4, na cidade. O risco para ocorrências relacionadas às chuvas é de moderado a alto.

Conforme o órgão, isto acontece devido a mudança dos ventos para leste/nordeste, que transportam uma grande quantidade de umidade.

A partir da noite da sexta-feira, 3. e no decorrer do sábado, a chuva persistente dá lugar a condição para a ocorrência de temporais isolados, com raios e rajadas de vento, trazendo risco baixo a moderado para ocorrências associadas a destelhamentos, quedas de galhos e árvores e danos na rede elétrica.

A orientação é para que, durante os temporais, a população busque locais seguros, evite permanecer próxima a janelas e não circule em áreas com risco de alagamento. Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem transitar perto de placas, muros e postes de energia.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 ou pelo Corpo de Bombeiros pelo 193.

