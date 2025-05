Defesa Civil alerta para risco de chuva intensa em Brusque nesta quarta

A Defesa Civil de Brusque emitiu comunicado com alerta para possibilidade de chuva volumosa nesta quarta-feira, 21, no município. Conforme mapa do órgão em nível estadual, Guabiruba e Botuverá também registram risco moderado para ocorrências.

Alagamentos e enxurradas estão previstos. Além disso, podem ser registradas rajadas de vento intensas, com possibilidade de queda de galhos e árvores, além de danos à rede elétrica. A chuva intensa deve ocorrer entre o período da tarde e durante a noite.

Estas condições se estendem para quinta-feira, 22, mantendo o tempo chuvoso no estado. Apesar da continuidade da chuva, o risco é menor em relação ao dia anterior.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura de Brusque e da Defesa Civil, e permaneça atenta para agir rapidamente, se necessário.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

