Defesa Civil alerta para risco de chuva intensa em Santa Catarina entre esta quinta e sexta-feira

Entre a madrugada desta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, a chuva intensa retorna para Santa Catarina. Algumas regiões apresentam risco moderado a alto para alagamentos e enxurradas pontuais, especialmente em partes do Oeste e no Sul do estado. Para Brusque, as chances de ocorrências relacionadas à chuva são baixas.

Entretanto, além da chuva intensa, há condição para temporais isolados com raios, rajadas de vento e granizo.

A chuva começa pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, na madrugada de quinta, 19, e se estende para as demais regiões catarinenses no decorrer do dia à medida que um sistema de baixa pressão se forma no Sul do Brasil e se afasta para o mar no final da sexta-feira, 20.

Confira o mapa meteorológico:

