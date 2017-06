Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos em Botuverá

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta de risco de deslizamentos para alguns municípios de Santa Catarina, entre eles Botuverá, às 21h30 deste domingo, 4.

O órgão alerta para que a qualquer sinal de movimentação de terra, os moradores devem deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo 199.

Próxima das 21h, uma forte chuva atingiu a região de Brusque, causando preocupação aos moradores.

De acordo com os pluviômetros da Defesa Civil de Brusque, choveu 34,4 milímetros no Centro de Botuverá, e 22,4 milímetros no bairro Guarani, nas últimas 24 horas, em consulta ao sistema às 22h deste domingo.

