Defesa Civil alerta para risco de temporais intensos entre segunda e terça-feira em Brusque e região

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para temporais com chuva intensa entre a tarde desta segunda-feira, 15 e a madrugada de terça-feira, 16.

O risco é moderado em Brusque e região. A atenção é maior para as regiões do Extremo Oeste e Oeste.

Na segunda-feira, as temperaturas sobem ainda mais em relação aos últimos dias e passam dos 30°C em todas as regiões do estado, podendo chegar até os 33/34°C em áreas do Litoral e Vale do Itajaí.

Todo esse calor, somado ao aumento da umidade e a intensificação do centro de baixa pressão, favorecem o desenvolvimento de temporais em todo o estado, acompanhados por raios, rajadas de vento, chuva pontualmente intensa e eventual queda de granizo.

