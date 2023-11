Defesa Civil alerta para temporais e chuva intensa até o fim de semana em Brusque

A Defesa Civil de Brusque alerta para temporais e chuva intensa até o sábado, 18. O risco é alto para ocorrências associadas a chuva volumosa, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações graduais, sobretudo entre o Vale do Itajaí e o Sul catarinense.

Além disso, permanece o risco alto para ocorrências associadas aos temporais com raios, vendavais e granizo, como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e de árvores.

Os temporais seguem se formando a partir da tarde no Grande Oeste e áreas de divisa com o RS, e se deslocando para as demais regiões entre a tarde desde quinta, 16, e madrugada de sexta-feira, 17.

Veja no mapa meteorológico:

A chuva dá uma pequena trégua na tarde de sexta, mas volta a intensificar no Grande Oeste e áreas de divisa com o RS entre o final da tarde e noite. Nas demais regiões a chuva ganha intensidade entre a noite de sexta e manhã de sábado, 18.

Os acumulados previstos para o período entre esta quinta-feira e o sábado são mostrados abaixo. Vale ressaltar que pontuais acima podem ser observados em todas as regiões, especialmente nas áreas próximas à divisa com o RS. Veja os volumes esperados:

150 – 250 mm no Planalto Sul;

120 – 180 mm Litoral Sul, Alto Vale e Grande Oeste;

100 – 150 mm Médio e Baixo Vale do Itajaí e Grande Florianópolis;

50 – 80 mm Planalto Norte e Litoral Norte;

