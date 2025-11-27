Defesa Civil alerta para temporais em Brusque e região nesta sexta

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina divulgou nesta quinta-feira, 27, um alerta para temporais entre a tarde e a noite de sexta-feira, 28, na região de Brusque.

Segundo a Defesa Civil, o avanço de uma frente fria oceânica, somada ao calor e transporte de umidade e ventos mais intensos em altitude, favorece a formação dos temporais.

Há possibilidade de raios, granizo, rajadas de vento e chuva pontualmente intensa em parte dos Planaltos, Vale do Itajaí e Litoral.

O risco é moderado a alto para ocorrências relacionadas a destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, além de alagamentos pontuais.

Recomendações da Defesa Civil

– Durante os temporais busque um local abrigado, longe de janelas e objetos que possam ser arremessados;

– Em caso de ventos fortes evite transitar e/ou abrigar-se próximo de árvores, placas, muros e postes de energia;

– Em caso de chuva intensa com alagamentos, jamais atravesse ruas alagadas ou pontes e pontilhões submersos.

