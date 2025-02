Defesa Civil atende ocorrências após rajadas de vento causarem estragos em Brusque

Fortes rajadas de vento provocaram estragos em Brusque nesta quinta-feira, 13, mobilizando equipes da Defesa Civil para atender diversas ocorrências.



Conforme o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, três equipes estão nas ruas, realizando atendimentos e levantamentos de danos.

Ele aponta que, entre as situações registradas, houve destelhamentos em duas escolas, além da queda de árvores na avenida Arno Carlos Gracher e na travessa Lagoa Dourada. No Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como Pavilhão da Fenarreco, o vento causou um destelhamento parcial.

Imagens dos estragos após as fortes rajadas

O jornal O Município recebeu diversas imagens de ocorrências pontuais na região central da cidade, incluindo a quebra de parte da estátua do marreco no Pavilhão da Fenarreco, vidraças de um supermercado derrubadas e outros estragos estruturais no River Mall.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas com risco de quedas de árvores ou estruturas danificadas.

