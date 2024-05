A Defesa Civil de Brusque atualizou as informações sobre a chuva na região. De acordo com o órgão, o município segue em estado de observação. As chuvas mais intensas são esperadas entre a tarde da sexta-feira, 3, e o amanhecer do sábado, 4, com acumulados entre 20 e 40 milímetros.

A Defesa Civil alerta para que a população evite áreas sujeitas a alagamentos e evite atravessar ruas alagadas e pontilhões submersos. Em caso de temporais, evite atividades ao ar livre, buscando abrigo em locais seguros.

Confira o mapa meteorológico:

Leia também:

1. Após contrair dengue, guabirubense fica em quarto lugar em ultramaratona no Rio de Janeiro

2. Saiba como ajudar atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul em Brusque

3. Bombeiros atualizam informações sobre princípio de incêndio em loja do Centro de Brusque

4. VÍDEO – Foragido da justiça de Mato Grosso do Sul é preso em Brusque

5. O mistério do encolhimento dos bolos de aniversário

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: