Defesa Civil confirma passagem de cinco tornados em novembro em Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de cinco tornados no estado apenas em novembro.

O primeiro ocorreu no dia 6 de novembro, em Cunha Porã, no Oeste, o segundo no dia 11 de novembro em Tubarão, no Litoral Sul, o terceiro ocorreu no dia 16 em Itá, no Meio-Oeste, e o quarto, no dia 18, pela manhã, em Urupema, no Planalto Sul.

Sul catarinense

Um forte temporal provocou um tornado em Sombrio e Balneário Gaivota, no Sul catarinense, na madrugada do sábado, 18. Os principais estragos foram destelhamento de residências e galpões, assim como a quebra de árvores.

Este temporal esteve associado à formação de uma frente fria junto com o aprofundamento de um sistema de baixa pressão no Paraguai e o intenso fluxo de calor e umidade provenientes da região amazônica favoreceram o desenvolvimento de intensas tempestades sobre Santa Catarina.

Veja as imagens:

Tempestade supercélula

Supercélulas são fortes tempestades que apresentam rotação, ingrediente essencial para a formação de um tornado.

Elas possuem alto potencial para provocar danos associados a ventos fortes, como destelhamentos, quedas de árvores e danos na rede elétrica.

Por meio da análise combinada das imagens de radar e de fotos e vídeos do local atingido pela supercélula, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tornado entre os municípios de Sombrio e Balneário Gaivota.

