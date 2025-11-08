Defesa Civil confirma passagem de três tornados por Santa Catarina

Diversos danos estruturais foram registrados nessas regiões

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de três tornados pelo estado durante a tarde de sexta-feira, 7. Foram atingidas as cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Diversos danos estruturais foram registrados nessas regiões.

Conforme o órgão, o evento foi gerado pela passagem de uma frente fria e formação de um ciclone extratropical, que já estava previsto desde o começo da semana. No Extremo Sul do estado, chuvas intensas acumularam até 124mm em 12 horas em Jacinto Machado e Tubarão.

Os tornados tiveram curta duração, mas provocaram danos intensos e concentrados. Em Dionísio Cerqueira, foram registradas quedas de árvores, destelhamentos e interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica. Em Xanxerê, houve destruição parcial de estruturas, danos a veículos e o tombamento de um ônibus. Já em Faxinal dos Guedes, os levantamentos apontaram árvores arrancadas em diferentes sentidos e telhados danificados, evidenciando a forte circulação de ventos.

Coordenadoria Regional da Defesa Civil/Xanxerê

Os meteorologistas da Defesa Civil destacam que o tornado se diferencia de outras tempestades por sua circulação concentrada e de alta intensidade, com o núcleo de rotação em contato direto com o solo. Mesmo que dure poucos minutos, o fenômeno pode provocar rajadas superiores a 100 km/h, gerando destruição em áreas restritas, mas severas.

Tornados e mais

Além dos tornados, a região Oeste foi atingida por fortes tempestades associadas ao mesmo sistema frontal. Os núcleos convectivos provocaram rajadas de vento acima de 80 km/h, granizo de tamanho expressivo e chuvas intensas em curtos períodos. Os danos registrados incluíram destelhamentos, queda de árvores, interrupções na rede elétrica e bloqueios de vias.

As coordenadorias regionais da Defesa Civil em Xanxerê e Dionísio Cerqueira relataram a destruição de coberturas, danos em estruturas agrícolas e deslizamentos localizados provocados pelas rajadas de vento e pelo acúmulo de chuva. Em algumas propriedades rurais, galpões e estufas foram parcialmente destruídos e máquinas agrícolas danificadas.

