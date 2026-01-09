Defesa Civil confirma registro de microexplosão em Gaspar; entenda

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou o registro de microexplosão em Gaspar nesta quinta-feira, 8, em meio à forte chuva que atingiu o município. As fortes rajadas de vento causaram destelhamentos e chegaram a derrubar o teto de um posto de combustíveis.

O registro de microexplosão aconteceu no bairro Bela Vista. Uma tempestade severa se formou no norte de Blumenau e ganhou força ao se aproximar de Gaspar.

O secretário de Proteção e Defesa Civil do estado, Mário Hildebrandt, cumpre agenda em Gaspar nesta sexta-feira, 9. Ele participa de uma reunião do Grupo de Resposta e Ações Coordenadas (Grac).

O que é microexplosão

Segundo a Defesa Civil catarinense, uma microexplosão é uma forte rajada de vento que desce rapidamente de dentro de uma tempestade em direção ao solo.

Ao tocar o chão, o vento se espalha para todos os lados, podendo derrubar árvores, destelhar casas e causar danos em poucos minutos.

Esse fenômeno ocorre quando a corrente de ar que sobe na tempestade enfraquece e o núcleo de chuva e despenca junto com o ar frio.

