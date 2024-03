Defesa Civil de Brusque alerta para chuva intensa e queda de granizo nesta quinta-feira

A Defesa Civil de Brusque emitiu um alerta para temporais com chuva intensa, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo na região do Vale do Itajaí nesta quinta-feira, 29. No momento, o município está em estado de atenção.

As chuvas intensas devem ocorrer entre a tarde e noite desta quinta. Nas áreas em laranja do mapa há risco alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas pontuais, destelhamentos e queda de galhos de árvores, enquanto nas áreas em amarelo o risco é moderado.

A Defesa Civil recomenda evitar áreas sujeitas a alagamentos, atravessar ruas alagadas e atividades ao ar livre durante os temporais, buscando sempre abrigo em locais seguros. Qualquer emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros, no 193.

Veja no mapa meteorológico:

