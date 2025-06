Defesa Civil de Brusque alerta para risco de temporais com queda de granizo a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Brusque, por meio da Defesa Civil, divulgou um alerta para a previsão de tempo instável em todo o estado de Santa Catarina a partir da tarde desta quarta-feira, 4, devido à formação e avanço de uma frente fria. Há risco de queda de granizo com temporais isolados e rajadas de vento.

O risco para ocorrências como alagamentos pontuais, danos na rede elétrica, destelhamentos e queda de galhos e árvores é considerado moderado a alto na região.

Entre o final da noite de quarta e a quinta-feira, 5, a frente fria se desloca pelo estado, intensificando as instabilidades e elevando o risco para ALTO a MUITO ALTO. Nessas condições, podem ocorrer chuvas intensas, vendavais, enxurradas, quedas de galhos e árvores, além de destelhamentos e danos à rede elétrica.

A Defesa Civil destaca que o risco de tempestades severas é ainda maior no Extremo Oeste e Oeste catarinense, áreas sinalizadas em vermelho nos mapas meteorológicos.

Os primeiros temporais devem atingir o Extremo Oeste e as divisas com o Rio Grande do Sul entre o final da noite desta quarta-feira e o início da madrugada de quinta-feira. Durante a madrugada e ao longo da quinta-feira, as instabilidades avançam para as demais regiões do estado, incluindo Brusque e o Médio Vale.

