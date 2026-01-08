Defesa Civil de Brusque alerta para temporais durante a tarde desta quinta-feira

A Defesa Civil de Brusque publicou um alerta para temporais na cidade na tarde desta quinta-feira, 8. A situação também pode afetar os municípios de Canelinha e São João Batista.

Os principais riscos são a ocorrência de raios, alagamentos e enxurradas.

A Defesa Civil recomenda que a população busque locais abrigados, evite permanecer próxima a janelas e jamais entre ou permaneça em áreas alagadas. A equipe também orienta que motoristas não dirijam por vias inundadas e que as pessoas evitem transitar com crianças em áreas próximas a rios.

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

