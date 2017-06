Defesa Civil de Brusque atende cerca de 20 deslizamentos

A Defesa Civil registrou aproximadamente 20 deslizamentos durante as chuvas que atingiram a cidade entre segunda, 5, e terça-feira. Segundo o coordenador Edevilson Cugik, houve casos mais graves no Limeira e Poço Fundo.

Um dos casos mais significativos aconteceu na rua José Winter, no Nova Brasília. O órgão deslocou-se ainda de madrugada até o local e, em conjunto com a Secretaria de Obras, começou o trabalho de recuperação.

De acordo com a Prefeitura de Brusque, as equipes de manutenção trabalharam na retirada de barreiras. O prefeito Jonas Paegle e o vice-prefeito Ari Vequi estiveram no Nova Brasília. O bairro tem sido foco de vários problemas, sobretudo na região perto da obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que ainda está inacabada.

Após a retomada e uma nova paralisação, Vequi e Paegle anunciaram, nesta terça-feira, que a obra para a construção dos dois túneis será reiniciada na quarta-feira, 7. A empresa responsável pelo trabalho é a Catedral, que já pediu à administração um reequilíbrio no contrato.

Segundo a Defesa Civil, 18 famílias ficaram desalojadas devido às águas. Destas, 15 devem voltar para as suas casas nesta terça, enquanto que outras três dependem de avaliação técnica sobre os imóveis.