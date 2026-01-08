Defesa Civil de Brusque atinge nota máxima em indicador federal de gestão de riscos

A Defesa Civil de Brusque alcançou a pontuação máxima no Indicador de Capacidade Municipal (ICM), elaborado pelo governo federal, e manteve a liderança em Santa Catarina na avaliação da capacidade de gestão de riscos e desastres. O município obteve 20 dos 20 pontos possíveis no levantamento mais recente.

Esta é a segunda vez consecutiva que Brusque ocupa a primeira colocação no ranking estadual. Em 2025, o município havia sido o único de Santa Catarina a atingir 19 dos 20 indicadores avaliados.

Já em 2026, com o cumprimento integral dos critérios, permanece classificado na chamada “Faixa A”, que reúne cidades com alta capacidade de prevenção, preparação, resposta e recuperação frente a desastres naturais.

O ICM integra o Programa 2318 – Gestão de Riscos e Desastres, vinculado ao Plano Plurianual (PPA) 2024–2027. O indicador avalia os municípios com base em 20 variáveis distribuídas em três dimensões: instrumentos de planejamento e gestão, coordenação intersetorial e capacidades, além de políticas, programas e ações.

Entre os itens analisados estão o planejamento urbano, a existência de planos de contingência atualizados, a estrutura organizacional da Defesa Civil, a capacitação técnica das equipes e a presença de sistemas de monitoramento e alerta antecipado. Também entram na avaliação ações como fiscalização de áreas vulneráveis, obras de drenagem e iniciativas educativas.

“Esse é um trabalho contínuo iniciado em 2012. Entre os fatores que contribuíram para a pontuação máxima estão os programas educativos desenvolvidos nas escolas municipais, voltados à cultura de autoproteção, e a capacitação técnica dos servidores, que participam de treinamentos periódico”, destaca o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki.

No cenário estadual, Itajaí também alcançou a pontuação máxima no indicador. Brusque aparece à frente de municípios como Blumenau, que obteve 19 pontos, e Balneário Camboriú, com 17 pontos.

