Defesa Civil de Brusque atualiza previsão de chuvas para esta terça-feira

Brusque começou esta terça-feira, 9, com chuva abaixo do esperado pela previsão climática aguardada anteriormente com base no surgimento de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, a atuação do ciclone pode aumentar a questão do vento e da chuva no município, mas não há previsão do ciclone passar por Brusque.

“As previsões indicam agora, mais ainda para o período da tarde, alguma chance de chuva, mas já com a diminuição dos volumes”.

Para as chuvas intensas, caso ocorram, as áreas de risco englobam casas e edifícios próximos a encostas. “Há chances ainda de alguma chuva um pouco mais intensa, mas a princípio não tem nenhum volume previsto superior ao que a gente já teve”, reforça Cugiki.

Para amanhã, quarta-feira, 10, permanece o alerta de ventos fortes para o estado. A área em que o vento pode passar não é específica, pois vai depender muito de como o vento estará.

Atualizações da Defesa Civil do estado devem sair ao longo do dia. O órgão pode ser acionado através do 199, e o Corpo de Bombeiros, através do 193.

