Defesa Civil de Brusque emite alerta para queda brusca de temperatura

A Defesa Civil de Brusque emitiu na tarde desta segunda-feira, 17, alerta para queda brusca de temperatura.

Segundo a previsão da Epagri/Ciram e aviso meteorológico da Defesa Civil Estadual, entre esta segunda e sexta-feira, 21, as temperaturas podem variar com mínimas entre 3 e 9 graus e máximas entre 10 e 18 graus.

Durante os próximos dias, a equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) fará abordagem, para direcionar os moradores de rua para o abrigo, localizado na Arena Brusque.

A secretária de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva destaca que, enquanto estiver em alerta, o albergue será disponibilizado diariamente das 19h às 7h e não há limite de vagas.

“Quem precisar poderá tomar banho, se alimentar e passar a noite no local. Nós solicitamos à população, doações de cobertores, roupas de cama e toalhas de banho. Os interessados em contribuir podem entregar os utensílios na Arena, das 18h às 22h. Já quem quiser nos ajudar na busca de moradores de rua, pode nos ligar no telefone de plantão do abrigo, por meio do número 98826-6701, que nós iremos até o local para que todos tenham acesso ao albergue”.