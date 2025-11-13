Defesa Civil de Brusque recebe capacitação sobre comportamento do rio Itajaí-Mirim

Servidores da Defesa Civil de Brusque receberam um minicurso de capacitação nos dias 11 e 12 de novembro sobre o comportamento do rio Itajaí-Mirim. As aulas ocorreram na sede do órgão.

A formação Fundamentos de Hidrometria e Engenharia Fluvial na Gestão de Desastres foi ministrada por Carlos Rockembach, especialista em recursos hídricos.

O chefe de Operações e Assistência da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, afirma que boa parte da equipe foi renovada. Então, o encontro foi importante para a capacitação dos novos servidores.

“Após a enchente de 2024, estávamos em conversa com Carlos Rockembach para realização de um minicurso sobre hidrometria. Foram dois dias de encontros, justamente para entender como é o comportamento do rio”, afirma.

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

