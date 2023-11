Defesa Civil de Santa Catarina desmente fake news de chuvas com 250 a 400 mm no Vale do Itajaí e outras regiões

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil emitiu um comunicado desmentindo os valores publicados sobre acumulados de precipitação entre 350 a 400 milímetros em uma matéria jornalística. De acordo com o órgão, as informações não conferem com os dados oficiais divulgados pela Defesa Civil.

Segundo o aviso meteorológico emitido na manhã de segunda-feira, 27, os acumulados de precipitação no período poderiam somar valores médios entre 120 e 200 mm no Litoral Sul, Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí.

A partir da madrugada de segunda, 27, para terça-feira, 28, as chuvas começam a ganhar força e se estendem ao longo desta terça.

Assista agora mesmo!

Única do mundo: missa celebrada em bergamasco é exclusividade de Botuverá: