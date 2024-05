Defesa Civil de Santa Catarina emite alerta para queda nas temperaturas a partir desta segunda-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso de atenção meteorológica para esta segunda-feira, 13, e terça-feira, 14, quando deve ser registrado declínio acentuado nas temperaturas em todo estado.

De acordo com o comunicado, o avanço de uma massa de ar frio por Santa Catarina provoca declínio nas temperaturas entre a segunda-feira e o amanhecer de terça-feira. O risco é alto para desconforto térmico e agravamento de doenças cardiorrespiratórias nas áreas em laranja, no Litoral Norte, e moderado nas áreas em amarelo, no Vale do Itajaí.

Queda nas temperaturas

De acordo com o órgão estadual, na segunda-feira, o ar frio adentra o estado pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e avança para o restante do estado até o final do dia, sendo as mínimas registradas à noite.

A queda mais significativa das temperaturas é esperada para o Litoral Norte, onde nesta segunda-feira o dia amanheceu com 30°C e a expectativa é de que na terça-feira as mínimas fiquem na casa dos 12°C aos 15°C. No restante do litoral também são esperadas mínimas entre 12 e 15°C, enquanto que no Grande Oeste e Planaltos oscilam entre 5°C e 10°C, podendo ser ainda menores nos pontos mais altos da Serra.

